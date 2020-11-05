Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Штаб президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада, передает 5 ноября CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в штабе Трампа планируют не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в указанных штатах.

Кроме того, Трамп потребует пересчёта голосов и в штате Джорджия, если он проиграет там, сказал источник телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб республиканца и действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Мичигана для приостановки подсчёта голосов, так как представителям предвыборного штаба не был предоставлен доступ к ряду избирательных участков для наблюдения за процедурой вскрытия бюллетеней.

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