Варшава, , 09:58 — REGNUM Профессор-американист Збигнев Левицкий, представляющий Университет кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, заявил в интервью для Polskie Radio 24, что Джо Байден, который может возглавить США, является «слабым, нерешительным и уставшим политиком».

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»Если Джо Байден — слабый, нерешительный и уставший политик — окажется во главе величайшей державы и, в некотором смысле, во главе мировой политики, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Что это сулит миру — даже не хочу думать», — сказал аналитик.

В США закончились президентские выборы, и сейчас идет подсчет голосов. По последним данным, основная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом развернется в штате Невада. Пока Байден там опережает Трампа на 0,6% голосов. Победа демократа в данном штате позволит ему победить на выборах. Но ситуация может поменяться как в ходе окончательных результатов подсчета голосов в штате, так и в связи с намерением Трампа обжаловать результаты выборов в ряде штатов.

Левицкий считает, что у Дональда Трампа есть шансы на победу, потому что еще не объявлены окончательные итоги выборов и он может обратиться в суд, но «у Джо Байдена гораздо более легкий путь».

"Процедура обжалования итогов голосования — это довольно стандартная процедура. Это дало результаты во Флориде 20 лет назад. Но что будет сейчас, сказать сложно. Скорее всего, это не даст особых результатов», — заключил профессор.