Киев, , 10:00 — REGNUM Подозреваемый во взяточничестве депутат Верховной рады Александр Юрченко больше не носит электронный браслет. Об этом парламентарий написал 4 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля — браслета!» — сказано в сообщении.

Парламентарий заявил, что история с взяткой была придумана с целью дискредитации его имени.

Напомним, ранее следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) опубликовали видеоматериалы, на которых видно, как человек, похожий на помощника депутата, получает деньги.

Напомним, ранее депутат Верховной рады покинул следственный изолятор, внеся залог в размере около $110 тыс.

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