Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Сотрудники полиции в течение ночи с 4 на 5 ноября на акциях протеста в Тбилиси задержали 12 человек. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Задержания проводились из-за столкновений протестующих с правоохранителями. Как сообщили журналистам в МВД, пятеро задержанных отпустили под подписку о невыезде, а семеро остаются под административным арестом. Ранее в ведомстве сообщили, что задержанным предъявляют обвинение по статьям Административного кодекса: «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов».

В Грузии проходят заседания окружных комиссий, где рассматривают жалобы, связанные с возможными нарушениями на выборах в парламент страны. В течение прошедшей ночи на заседания, которые проходили в Тбилиси, Батуми и Цхалтубо, пытались прорваться протестующие. Они обвиняли Центризбирком в «фальсификации» итогов голосования и требовали назначить новые выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали итогов голосования, объявленные ЦИК. Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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