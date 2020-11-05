Мэкэле, , 09:41 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на шесть месяцев ввели в самом северном регионе Эфиопии, Тыграй, после эскалации напряженности. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на постановление правительство Эфиопии.

В соответствии с постановлением, чрезвычайное положение призвано «поддерживать мир в регионе, стабильность и безопасность его жителей и предотвращать действия, которые могут привести страну к дальнейшим беспорядкам и нестабильности».

В кабинете также заявили, что ситуация в регионе Тыграй больше не может «контролироваться с помощью обычного правоохранительного механизма».

Как передавало ИА REGNUM, правительство Эфиопии объявило о начале военной спецоперации в регионе, где ранее произошли столкновения между региональными силами безопасности и федеральными войсками. В регионе сообщили о перебоях в работе интернет-соединения и сотовой связи.

Напомним, что правительство региона в одностороннем порядке приняло решение о проведении выборов, отменённых по всей стране из-за пандемии коронавируса. Однако центральное правительство не признало итоги выборов в Тыграе и прекратило финансирование региона, что эксперты назвали «опасным шагом».

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