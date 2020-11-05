Киев, , 09:33 — REGNUM Власти Украины должны обеспечить жителей страны бесплатными масками, а уж потом говорить об ответственности за их отсутствие. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, сообщил 4 ноября телеканал 112.ua.

«Власть довела украинцев до нищеты, а сегодня хочет их штрафовать за то, что они не имеют возможность купить себе маску, которая стоит, как буханка хлеба. У человека дилемма — купить маску или хлеб», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что не будет голосовать за законопроект, предусматривающий штраф за отсутствие маски.

«Народным депутатам в Верховной раде дают бесплатные маски. Давайте сделаем так, что возле каждого госучреждения или общественного, публичного места будут раздаваться бесплатные маски, и тогда будем поднимать вопрос социальной ответственности граждан», — предложил Кива.

Он также напомнил, что значительная часть денег из фонда по борьбе с пандемией была потрачена на строительство дорог, хотя за эти деньги можно было купить маски и раздать их населению.

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Напомним, ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать граждан, не носящих маски в публичных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируют вводить жёсткий карантин, но могут усилить карантинные ограничения.

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