5 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Существенный, хладнокровный диалог с Россией может быть столь же мучительным, как и поход к зубному. Однако это не означает, что такой диалог не нужен. Америка должна взаимодействовать с Россией, когда это возможно, и противостоять стране, когда это необходимо, потому что это наиболее эффективный способ стабилизации одних из самых важных двусторонних отношений в мире.

Александр Белов, , 10:44 — REGNUM После многих лет взаимных санкций, высылки дипломатов и кибератак трудно представить себе, что можно испортить отношения между США и Россией еще больше, чем сегодня. Однако если следующий президент США не изменит общий подход Вашингтона к Москве и не станет проводить более реалистичную в плане целей политику, неизбежно дальнейшее обострение отношений между двумя странами, пишет Дэниел Депетрис в статье, вышедшей 3 ноября в The National Interest.

Рука дружбы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Есть соблазн взглянуть на последнее десятилетие и сделать вывод, что Вашингтон и Москва находятся в ловушке постоянной враждебности. После «вмешательства» России в американский избирательный процесс Москву стали откровенно ненавидеть в Вашингтоне, из-за чего обе стороны потеряли возможность даже поддерживать стандартный дипломатический диалог. Поддержка Россией лидеров Сирии Башара Асада, Венесуэлы Николаса Мадуро и Белоруссии Александра Лукашенко побудила многих американских политиков смириться с неисправимостью России. В Москве считают также: двусторонние отношения не выйдут из тупика независимо от того, кто находится в Белом доме.

В будущем вопрос будет заключаться не столько в том, смогут ли США и Россия стать друзьями, сколько в том, как эти две страны могут прийти к базовому пониманию основных интересов безопасности друг друга. В конце концов, отношения страдают от того, что Москва и Вашингтон отказались от попыток находить взаимовыгодные решения, вместо этого став рассматривать соперничество как единственный приемлемый курс. В результате обе державы, на долю которых приходится около 90% мирового ядерного оружия, зашли в «опасный тупик».

Баллистическая американская ракета Minuteman III

Хотя внешнеполитическому истеблишменту США это может не нравиться, но есть определенные сферы, в которых Вашингтон может оказаться не в силах изменить что-либо. Прежде всего это касается процессов, происходящих у границ России. Белоруссия — один из примеров. Хотя США и их европейские союзники хотели бы, чтобы «автократическая» Белоруссия превратилась в прозападную демократию, Москва не потерпит такого развития событий, учитывая, что на карту поставлены ее более обширные интересы.

У США мало сил, чтобы изменить статус-кво в Минске, а те возможности, которыми они действительно обладают, не идут ни в какое сравнение с миллиардами долларов кредитов и субсидий на топливо, которые белорусскому правительству предоставляет Россия. В любом случае активное вмешательство США в демонстрации в Минске с большей вероятностью побудит Россию пойти на более решительные меры в этой стране.

Как показала Украина, Москва хочет и может направлять военные ресурсы и мириться с экономическими последствиями своих решений, когда вмешательство служит ее собственным национальным интересам. Спустя более шести лет после того, как «пророссийский» президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате «народного восстания», Украина остается в состоянии внутреннего конфликта, в значительной степени «из-за военной и финансовой поддержки Россией сепаратистских формирований на востоке страны».

Сбербанк России в Киеве. Майдан 2014 Torange.biz

Введение многочисленных санкций США и поставки противотанкового оружия Киеву никоим образом не изменили ситуацию на местах или не убедили Москву смягчить свою позицию. В конце концов, Украина гораздо важнее для Москвы, чем для Вашингтона, и поэтому Россия готова инвестировать больше, чем когда-либо могли бы Соединенные Штаты.

Следующей администрации США следует учитывать эти примеры при формулировании своей политики в отношении России. Вашингтон должен отделить то, что ему действительно нужно от Москвы, и то, что он хочет. Он должен осознавать, насколько мало его влияние в соседних с Россией странах. Должен он также понимать, как активная позиция США в ближнем зарубежье России очень часто усугубляет ситуацию. Должностные лица США также должны дать четко понять своим российским коллегам, какие действия России они не потерпят — прежде всего вопиющее вмешательство в американскую систему государственного управления.

Американские политики должны иметь в виду, что Россия вряд ли является стометровым гигантом, за которого ее часто принимают. По сути, современная Россия — лишь оболочка былой советской славы. Экономика США составляет $21,3 трлн, что более чем в двенадцать раз превышает экономический потенциал России. США тратят на противоракетную оборону, ВМС и боеприпасы больше, чем Россия тратит на всю свою армию. У Москвы просто нет ни возможностей, ни финансовых ресурсов для проведения крупномасштабной военной операции, не говоря уже об оккупации государства — члена НАТО.

Хотя Россия не может конкурировать с США, ее тоже нельзя игнорировать. Страна остается крупнейшей ядерной державой мира с доблестной историей и потенциалом, способным проецировать военную мощь. Будь то Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году или Сирия в 2015 году, Россия развернет свои войска, если это потребуется для сохранения своего геополитического положения.

Российские солдаты в Алеппо. Сирия Mil.ru

У следующей администрации США, вероятно, возникнет соблазн ужесточить режим санкций и выдвинуть Москве целый ряд условий в обмен на поддержание дипломатических отношений. Этого соблазна, хотя и популярного во внешнеполитическом сообществе США, следует избегать в пользу избирательного взаимодействия по вопросам, в которых Вашингтон и Москва могут сотрудничать: контроль над вооружениями, здравоохранение, военная деэскалация, стабильные торговые отношения и невмешательство во внутренние дела друг друга, и многие другие.

Существенный, хладнокровный диалог с Россией может быть столь же мучительным, как и поход к зубному. Однако это не означает, что такой диалог не нужен. Америка должна взаимодействовать с Россией, когда это возможно, и противостоять стране, когда это необходимо, потому что это наиболее эффективный способ стабилизации одних из самых важных двусторонних отношений в мире.