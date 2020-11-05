Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден заявил, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков. Выступление Байдена транслировали американские телеканалы.

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Вместе с тем Байден подчеркнул, что он не намерен досрочно заявлять о своей победе на выборах главы государства. По его словам, только воля избирателей решит исход выборов.

Также Байден отметил рекордно высокую явку, свои голоса отдали более 150 млн граждан США. Это «выдающийся результат», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ключевом штате Мичиган победу одержал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Благодаря Мичигану демократ получил голоса 16 выборщиков и в итоге набрал 264 голоса коллегии выборщиков из необходимых для победы 270.

Отметим, что штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Мичигана для приостановки подсчёта голосов. В предвыборном штабе отметили, что их представителю не был предоставлен доступ к ряду избирательных участков для наблюдения за процедурой вскрытия бюллетеней.

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