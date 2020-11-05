Киев, , 09:08 — REGNUM С 2021 года претенденты на должность государственного чиновника будут обязаны сдавать экзамен на знание украинского языка. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире парламентского телеканала «Рада».

Он напомнил, что соответствующая норма закона вступает в силу с 16 июля 2021 года.

«Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене», — заявил Креминь.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что на Украине ведётся откровенная война с русским языком, а миллионы жителей страны лишены права учиться на родном языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: дети на Украине не могут учиться на русском языке