Киев, 5 ноября 2020, 09:08 — REGNUM С 2021 года претенденты на должность государственного чиновника будут обязаны сдавать экзамен на знание украинского языка. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире парламентского телеканала «Рада».
Он напомнил, что соответствующая норма закона вступает в силу с 16 июля 2021 года.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что на Украине ведётся откровенная война с русским языком, а миллионы жителей страны лишены права учиться на родном языке.
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