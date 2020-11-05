Киев, , 08:47 — REGNUM Представители стран «Большой семёрки» (G7) встретились со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. Об этом сказано 4 ноября на официальной странице представительства G7 на Украине в социальной сети Twitter.

В ходе встречи дипломаты приветствовали усилия прогрессивных украинских сил, направленные на урегулирование конфликта с Конституционным судом страны.

«Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины», — сказано в заявлении послов.

Напомним, ранее представители G7 встретились с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. С ним дипломаты также обсуждали, в частности, конституционный кризис на Украине.

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