Вашингтон, , 08:45 — REGNUM В социальных сетях заметно выросло число ложных сообщений о президентских выборах в США. К такому мнению пришли в Шведском институте оборонных исследований. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Прежде всего, кампания по дезинформации, ведущая в социальных сетях, затрагивает процесс наблюдения и подсчета голосов. В интернете появляются сообщения о сломанных машинах для голосования, не пущенных на участки наблюдателях и неподсчитанных бюллетенях.

Отмечается, что до рядовых пользователей эта информация доходит посредством социальных сетей, текстовых сообщений, электронной почты и различных веб-сайтов.

«Мы наблюдаем взрывной рост в связи с тем, что подсчет голосов по-прежнему продолжается… В этом мы улавливаем серьезную тенденцию при проведении и других выборов. Даже в Швеции во время выборов 2018 года были намеренные попытки распространить дезинформацию об их результатах», — подчеркивает один из экспертов Шведского института оборонных исследований Себастьян Бай.

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