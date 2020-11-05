Джакарта, , 08:33 — REGNUM Индонезия как ключевой игрок в секторе цифровой экономики в Юго-Восточной Азии предлагает инвестиционные возможности и сотрудничество бизнес-сообществу из Таиланда, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Четыре индонезийских цифровых компаний, а именно Halodoc, LinkAja, MDI Ventures и Nongsa Digital Park, представили предпринимателям в Таиланде свою работу в индустрии цифровой экономики, а также предложили различные возможности для бизнеса.

«В разгар пандемии Индонезия продолжает расширять экономическое сотрудничество, основанное на принципе взаимной выгоды, в том числе с Таиландом», — заявил временно исполняющий обязанности канцлера посольства Индонезии в Бангкоке Дики Комар на открытии онлайн-семинара.

Как и Таиланд, Индонезия продолжает укреплять сектор цифровой промышленности, креативную экономику и развитие человеческих ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства иностранных дел Индонезии и Колумбии на первом консультативном совещании по политическим вопросам договорились укреплять сотрудничество.

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