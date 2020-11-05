Кунгур, Пермский край, , 08:16 — REGNUM В Пермском крае произойдет объединение Кунгура и Кунгурского муниципального района. Депутаты Кунгурской городской Думы единогласно приняли такое решение, сообщает пресс-служба администрации Кунгура.

В мэрии подчеркнули, что ранее прошли публичные слушания в сельских поселениях Кунгурского района и Кунгуре, в ходе которых население поддержало инициативу. Теперь предложение о создании округа должно рассмотреть Законодательное собрание.

Стоит отметить, идея реформы местного самоуправления обсуждалась еще в 2018 году, однако из-за противодействия жителей района и местных элит и процесс приостановили на неопределенный срок, информирует издание «Коммерсантъ».

В настоящее время в Пермском крае система местного самоуправления представлена 87 муниципальными образованиями. Она включает 26 городских округов, 17 муниципальных округов, три муниципальных района, 41 сельское поселение. После объединения Кунгура и Кунгурского муниципального районе в регионе останется только два муниципальных района — Пермский и Большесосновский.