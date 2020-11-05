Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Соглашение между Казахстаном и Белоруссией о сотрудничестве в сфере миграции позволит исключить случаи двойного гражданства. Об этом 5 ноября заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании Сената республики.

По его словам, стороны планируют обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией в сфере миграции. Кроме того, соглашение позволит получать и предоставлять сведения о нарушениях миграционного законодательства.

Министр добавил, что профильные ведомства двух стран также будут обмениваться информацией о каналах незаконной миграции и данными о гражданах Казахстана и Белоруссии, находящихся на территории двух стран.

Депутаты Сената Казахстана одобрили закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Белоруссией в сотрудничестве в сфере миграции.

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