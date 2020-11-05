Омск, , 07:37 — REGNUM В Омске продолжается проверка по факту происшествия со скорыми, которые не могли передать в стационары двух тяжелобольных пациентов. Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал возможные кадровые решения по итогам проверки.

По словам Буркова, в ближайшее время закончатся внутренняя проверка и проверка федерального Росздравнадзора.

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«По итогам и результатам этих проверок будут приняты кадровые решения. И эти решения коснутся как министра здравоохранения, так и других сотрудников этого ведомства», — сказал Бурков в интервью «12 каналу».

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со скорыми в Омске произошёл 27 октября. Врачи бригад скорой помощи привезли к зданию областного минздрава двух тяжелобольных пациентов, которых долгое время не могли передать в стационары. Губернатор назвал этот инцидент преступной халатностью.

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