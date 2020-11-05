Баку, , 07:35 — REGNUM Обвинение в нарушении режима прекращения огня в зоне боевых действий на линии соприкосновения выдвинуло Армении министерство обороны Азербайджана. Соответствующее заявление 5 ноября сделала пресс-служба военного ведомства.

Утверждается, что ВС Армении вели обстрел из миномётов и стрелкового оружия в ночь с 4 на 5 ноября по позициям азербайджанской армии на армяно-азербайджанской границе в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана. Кроме того, по данным минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении вели обстрел населённых пунктов на различных направлениях фронта у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также утверждается, что ВС Армении понесли потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить. На данный момент войска Азербайджана «контролируют оперативную обстановку». Со стороны Еревана комментариев по данному поводу не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении семи населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

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