Токио, , 07:01 — REGNUM Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться в 2021 году, являются хорошей возможностью провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе выступления в парламенте страны.

На заседании главе японского правительства задали вопрос, намерен ли он встретиться с лидером КНДР, если тот приедет на Олимпийские игры в Токио.

«Я бы не стал это комментировать, но я думаю, что это хорошая возможность», — заявил Суга.

При этом на заседании отмечалось, что приглашение Ким Чен Ыну может направить лишь Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады в Токио. Само же правительство Японии этим вопросом не занимается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером без предварительных условий. Он подчеркнул, что не упустит возможность начать конструктивный диалог с КНДР.