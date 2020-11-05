Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа к властям Мичигана о приостановке подсчёта голосов на президентских выборах прокомментировала госсекретарь штата Джоселин Бенсон 5 ноября в эфире телеканала CBS.

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Бенсон назвала иск «безосновательным» и примером типа дезинформации, которая призвана посеять сомнения среди избирателей в правильности и достоверности выборного процесса. Госсекретарь Мичигана уточнила, что в штате избирательные комиссии подсчитывали каждый голос соблюдая все правила.

Также Бенсон отметила, что подсчёт голосов был полностью прозрачен, вне зависимости от партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп потребовал пересчёта голосов избирателей в штате Мичиган, который стал ключевым в президентской гонке.

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