Нью-Йорк, США, , 05:23 — REGNUM Столкновения участников шествия с сотрудниками полиции начались в американском городе Нью-Йорке. Об этом 5 ноября сообщает телеканал CNN.

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Протестующие вышли на улицу Нью-Йорка, требуя учитывать каждый голос. Никаких политических лозунгов демонстранты не выдвигают. Сотрудники полиции выхватывают особо активных граждан из толпы и задерживают их.

Толпа в ответ начала оскорблять полицейских и требовать роспуска полиции. Часть активистов стали устраивать поджоги на улице.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шествии в Нью-Йорке сотен граждан, требующих учитывать каждый голос.

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