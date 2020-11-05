Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд с целью приостановить подсчет голосов в штате Джорджия, сообщает Associated Press.

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Также иски были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, Трамп уже объявлял о намерениях оспорить результаты голосования в штате Висконсин. По его мнению, в этих регионах могли быть вбросы голосов в пользу демократа Джо Байдена.

Отметим, что в настоящее время продолжается подсчет в штатах Пенсильвания, Невада, Джорджия, Аляска и Северная Каролина. В Неваде, по предварительным данным, лидирует Байден, в остальных — Трамп. Тем не менее перевес по количеству голосов в этих штатах не является существенным ни у одного из кандидатов.