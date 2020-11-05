Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Противники действующего президента США Дональда Трампа собрались возле Белого дома и в парке Вашингтон-сквер в городе Вашингтоне. Об этом 5 ноября сообщает РИА «Новости».

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У Белого дома около сотни человек скандируют лозунг «Трамп и Пенс — вон!», тут же танцуют люди из группы поддержки. За происходящим наблюдает полиция. В парке Вашингтон-сквер на Манхэттене собралось более 200 человек, они требуют учитывать каждый голос на выборах президента США. Как поясняют сами собравшиеся, останавливать подсчёт голосов, как этого требует предвыборный штаб Трампа, несправедливо.

Часть собравшихся в парке Вашингтон-сквер продают значки в поддержку кандидата от демократов Джозефа Байдена и атрибутику Демократической партии. Обстановка здесь спокойная, за собравшимися с воздуха наблюдает вертолёт полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шествии в Нью-Йорке, в котором приняли участие сотни граждан, требующих подсчёта всех до единого голосов.

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