Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Сотни людей вышли с требованием учитывать каждый голос на улицы американского города Нью-Йорка. Видеорепортаж с места событий 5 ноября показал ряд американских телеканалов.

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Сотни людей идет по улице города с плакатами и скандируют лозунг «Считайте каждый голос». Эта же фраза написана на транспарантах, плакатах и на майках у демонстрантов. По оценкам очевидцев, большая часть участников шествия являются сторонниками кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Детройте, в штате Мичиган, сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались у одного из избирательных участков и требуют остановить подсчёт голосов.

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