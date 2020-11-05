Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Приостановки подсчёта голосов потребовали сторонники действующего президента Дональда Трампа в городе Детройте, в штате Мичиган. Об этом 5 ноября сообщает телеканал NBC.

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Десятки человек пришли к избирательному участку в здании Центра TCF, где происходит обработка бюллетеней. Собравшиеся требуют остановить подсчёт голосов. Активисты собрались возле входа в участок, стучат в окна и выкрикивают свои требования. За порядком следит полиция.

Несмотря на шум и требования протестующих подсчёт голосов продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предвыборный штаб Трампа подал иск в суд Мичигана для приостановки подсчёта голосов. По утверждениям представителей штаба, их не пускали на участки для наблюдения за процедурой вскрытия бюллетеней.

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