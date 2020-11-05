Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Окончательные результаты голосования на выборах в американском штате Северная Каролина станут известны не ранее, чем через восемь дней. Об этом 5 ноября сообщила телекомпания NBC.

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Представители избирательной комиссии штата разъяснили, что большую часть бюллетеней, направленных досрочно по почте, начнут обрабатывать только после 12 ноября. Результаты прямого очного голосования по этой причине не будут обновляться ближайшие восемь дней.

Отмечается, что явка избирателей на выборах в Северной Каролине составила 74%. Право голоса в штате есть у более 7,3 млн избирателей. На настоящее время сотрудниками избиркомов обработано 5,5 млн бюллетеней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе в четырёх ключевых штатах, в том числе в Северной Каролине.

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