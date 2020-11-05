Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Иск в суд Мичигана подал избирательный штаб республиканца и действующего президента США Дональда Трампа для приостановки подсчёта голосов. Соответствующее заявление 5 ноября сделал менеджер предвыборной кампании политика Уильям Степин.

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Как пояснил Степин, представителям предвыборного штаба Трампа не был предоставлен доступ к ряду избирательных участков для наблюдения за процедурой вскрытия бюллетеней.

Уильям Степин «Мы подали иск в суд для остановки процесса подсчета, пока не будет предоставлен значимый доступ. Мы также требуем пересмотра бюллетеней, открытых и подсчитанных в наше отсутствие», — заявил Степин.

По предварительным данным, в ключевом штате Мичиган победу одержал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. Благодаря Мичигану Байден получит голоса 16 выборщиков и в итоге наберёт 264 голоса коллегии выборщиков из необходимых для победы 270. На данный момент в штате подсчитано 99% голосов.

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