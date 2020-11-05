Вашингтон, , 01:32 — REGNUM В американском штате Мичиган на голосовании мог произойти вброс бюллетеней за демократа Джо Байдена, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По его словам, его штаб намерен объявить о победе в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина, так как Трамп в этих регионах лидирует с «большим отрывом».

«Мы также намерены оспорить результаты в штате Мичиган, если факт масштабного вброса бюллетеней, о котором уже много говорят, подтвердится», — подчеркнул американский лидер.

При этом соцсеть Twitter скрыла это сообщение президента США, как дезинформирующее о ходе выборов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа заявили о массовых вбросах за Байдена в штате Мичиган. В ответ избирком региона заявил, что произошла случайная опечатка. После этого цифры были якобы скорректированы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вброс» за Байдена в Мичигане был опечаткой