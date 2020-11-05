Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Демократическая партия США получает 227 из 435 мест в палате представителей американского Конгресса по предварительным итогам выборов, передает телеканал NBC.

По его данным, республиканцы получат 208 мест в палате. Другой ресурс Real Clear Politics приводит другой прогноз. Согласно их данным, демократы скорее всего получат 209 мест, республиканцы — 182. Кому достанутся остальные 44 места в палате представителей — пока не ясно.

Напомним, по итогам предыдущих выборов в 2018 году, Демпартия США получила большинство в палате представителей Конгресса. Республиканской партии досталось большинство в Сенате.