Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Победу в ключевом штате Мичиган одержал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. Такой прогноз 5 ноября сделала телекомпания CNN.

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В случае победы в этом «колеблющемся» штате Байден получит 16 голосов ещё выборщиков, что в итоге позволит ему набрать 253 голоса членов коллегии выборщиков из 270 необходимых. Соперника Байдена, действующего президента США Дональда Трампа, уже поддержали 213 выборщиков.

В настоящее время идёт подсчёт голосов в штате Невада, в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и в штате Аляска. Во всех этих штатах, кроме Невады, по данным местных избиркомов, лидирует Трамп.

Ведущие информагентства и телеканалы США дают прогноз победителей голосования в отдельных штатах до завершения подсчёта голосов, пользуясь методами статистических подсчётов. Эти данные являются неофициальными, но достаточно авторитетными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предвыборный штаб Трампа объявил о победе в штате Пенсильвания.

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