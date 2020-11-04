Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Наблюдатели за президентскими выборами в Соединенных Штатах от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что останутся в стране до окончания подсчета голосов избирателей. Об этом 4 ноября сообщил глава наблюдателей Майкл Джордж Линк во время пресс-конференции в Вашингтоне.

ОБСЕ Osce.org

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"Поскольку подсчет голосов продолжается, пока мы разговариваем, наблюдение продолжится. Наша команда останется в стране», — подчеркнул Линк.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время подсчет голосов избирателей продолжается. Победитель гонки определится по итогам голосования в ключевых штатах страны.