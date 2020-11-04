Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Старший советник кандидата на пост президента США от Демократической партии Анита Данн заявила, что Джо Байден объявит себя победителем после того, как получит 270 голосов выборщиков. Об этом 4 ноября сообщает CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Если мы будем уверены, что он заручился голосами 270 выборщиков, то да», — отметила Данн.

Советник также выразила уверенность, что поставленная цель будет достигнута, добавив, что именно такая задача была поставлена в самом начале гонки.

Напомним, 3 ноября в США завершились президентские выборы. Подсчет голосов в настоящее время еще не окончен. Победитель голосования станет известен после того, как будут получены результаты голосования в ключевых штатах страны.