Вашингтон, , 23:09 — REGNUM В Филадельфию (штат Пенсильвания) в ближайшее время прибудет адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом он сам сообщил 4 ноября на странице в соцсети Twitter.

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«По дороге в Филадельфию с командой юристов, — написал Джулиани. — Массовые нарушения (на выборах — прим. ИА REGNUM)».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что он одерживает крупную победу в штате Пенсильвания, в то время, как представители штата заявляют о миллионах неподсчитанных бюллетеней.

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