Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания он одерживает крупную победу, в то время, как представители штата заявляют о миллионах неподсчитанных бюллетеней. Об этом 4 ноября глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

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"Мы одерживаем крупную победу в Пенсильвании, но секретарь штата Пенсильвания только что объявила, что «осталось подсчитать миллионы бюллетеней», — отметил Трамп.

Напомним, по последним данным в штате Пенсильвания обработано 64% бюллетеней. Из них 53% голосов избирателей было отдано за Трампа, а 45,5% за кандидата от демократов Джо Байдена.