Минск, , 22:46 — REGNUM В рядах белорусских чиновников и силовиков зреет раскол на почве правовой оценки подавления оппозиционных манифестаций. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» и изданию «Настоящее время» заявил находящийся в Варшаве член президиума белорусского оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Павел Латушко.

Randy Colas

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Протестные манифестации в Белоруссии вспыхнули 9 августа после закрытия избирательных участков для голосования на выборах президента Белоруссии. Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко.

По словам Латушко, происходит «раскол в силовом аппарате» на почве отношения к оппозиционным акциям. Он заявил, что «порядка 50% силового аппарата, сотрудников милиции готовы принимать участие в подавлении акций», а остальные к этому уже не готовы.

«Раскол идёт в рядах силовиков, силовики уже не готовы так рьяно служить Лукашенко», — поведал Латушко.

На окончательный раскол в силовом аппарате Белоруссии варшавский деятель отвёл месяц. Он также пригрозил соучастникам репрессий проверкой на «детекторе лжи».

Латушко сообщил также, что поступило 2,3 тыс заявлений в отношении белорусских силовиков, подавлявших манифестации недовольных бессменным правлением Лукашенко и репрессиями в отношении инакомыслящих. В заявлениях сообщалось о насилии и пытках. Проверку прошло 1,8 тыс таких заявлений, из которых по 500 имеется доказательная база о составе преступлений силовиков — то есть

«Надо понимать, что если есть полная доказательная база, значит, есть фамилии всех сотрудников МВД, всех сотрудников спецподразделений, которые занимались пытками, убийствами, истязали, мучили и продолжают мучить белорусских граждан. Если следователь не возбуждает уголовное дело, то он фактически сам становится соучастником преступления», — сказал Латушко.

По его оценкам, на этой почве «Центральный аппарат Следственного комитета идёт фактически на раскол». Латушко отметил также: «Поэтому сейчас стоит вопрос об отставке всего руководства Следственного комитета, о замене руководства Следственного комитета сотрудниками МВД, фактически переподчинение Следственного комитета органу дознания и органу преследования, которым является МВД. Это очень серьезная ломка в государственном аппарате, власть этого очень боится».

Минский тракторный завод (МТЗ), по словам Латушко — банкрот, который вскоре достанется российскому бизнесу, который сократит белорусских рабочих. Похожую апокалиптическую перспективу на ближайшие месяцы он нарисовал для БМЗ, «Гомсельмаша» и других «основных белорусских предприятий».