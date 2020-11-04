Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа потребовал остановить подсчет и начать пересчет голосов в Мичигане, 4 ноября передает Fox News.

«Мы подали иск… с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен достаточный доступ к подсчету. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, когда у нас не было достаточного доступа» , — сообщил глава штаба Трампа Билл Степьен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предвыборный штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине, где кандидат от демократов Джо Байден одержал победу над Трампом с незначительным перевесом.

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