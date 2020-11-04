Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Кандидат от демократов Джо Байден одержал победу в Висконсине, 4 ноября сообщает агентство Associated Press.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

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Подсчет голосов в штате ещё не завершен, однако президент США Дональд Трамп уже не сможет обогнать своего оппонента. Предвыборный штаб Трампа заявил, что будет добиваться пересчета голосов.

После выявления победителя в большинстве штатов Байден уже набрал 248 голосов выборщиков, Трамп — 214 из необходимых для победы 270. Борьба продолжается в Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Аляске.

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