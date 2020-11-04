Вашингтон, , 22:10 — REGNUM В США в ближайшее время будет создан фонд защиты выборов. Об этом 4 ноября сообщил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на странице в соцсети Twitter.

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«Для того, чтобы гарантировать подсчёт каждого голоса (в США — прим. ИА REGNUM), мы (представители Демократической партии — прим. ИА REGNUM) запускаем крупнейшую инициативу по защите выборов», — написал Байден.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий глава Белого дома США Дональд Трамп сообщил о вероятных в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане подтасовках в ходе подсчета голосов.

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