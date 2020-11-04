Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Менеджер предвыборной кампании президента США Уильям Степин заявил, что в предвыборном штабе главы Белого дома уверены в победе. Об этом 4 ноября он сообщил во время общения с журналистами.

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«Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент», — отметил Степин.

Менеджер подчеркнул, что осталось подсчитать порядка 1 млн 300 тыс. бюллетеней в штате Пенсильвания, а также 500 тыс. бюллетеней в штате Аризона. Если все будет подсчитано на основании закона, отметил он, то победа будет за Трампом.

Также Степин заявил, что в штате Висконсин необходимо произвести повторный подсчет голосов.

Напомним, несмотря на то, что подсчет результатов выборов еще не завершен, оба кандидата на высший пост страны уже заявили о своей победе.