Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам подсчета голосов во втором округе штата Мэн, 4 ноября сообщает Politico.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Локальная победа дает Трампу один голос выборщика. В Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Аляске ещё не закончился подсчет голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 ноября Трамп заявил о возможных подтасовках в пользу Джо Байдена в трех штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. В Пенсильвании пока лидирует Трамп, но подсчитано только 64% бюллетеней.

Читайте также: Трамп заявил о возможных подтасовках в трех штатах