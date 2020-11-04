Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может побить рекорд по количеству голосов избирателей, поданных на выборах главы государства. Об этом 4 ноября сообщает Associated Press.

По данным агентства, бывший вице-президент наберет 69 млн 512 тыс. 303 голоса, в то время как его соперник, действующий президент США Дональд Трамп — 67 млн 69 тыс. 982 голоса.

Предыдущий рекорд принадлежал президенту Бараку Обаме, набравшему в 2008 году 69 млн 498 тыс. 516 голосов избирателей.

Тем не менее, президентом Соединенных Штатов станет тот кандидат, который соберет 270 голосов выборщиков, а не тот, за кого отдадут большее количество голосов избиратели.

Напомним, в настоящее время подсчет голосов в ряде ключевых штатов США еще не завершен, от результатов в них зависит кто возглавит Белый дом в 2021 году.