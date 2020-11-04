Вашингтон, , 20:49 — REGNUM По сообщению представителей избирательной комиссии в Мичигане, массовый скачок голосов за Джо Байдена в штате произошел потому, что округ Шиавасси сообщил «153 710» вместо «15 371», сейчас цифры поправлены.

Караваджо. Шулеры. 1594

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Сторонники президента США Дональда Трампа ранее заявили, что произошел массовый вброс голосов в Мичигане — более 100 тысяч голосов за Байдена разом и ни одного за Трампа.

К настоящему моменту предварительный подсчет не выявил лидерства в семи штатах, в том числе ключевых Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

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