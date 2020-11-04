Москва, , 20:36 — REGNUM Руководство «Газпрома» подало жалобу на решение антимонопольного польского управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), принявшего решение оштрафовать российскую компанию на €6 млрд 500 млн. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе корпорации.

Апелляция была подана в польский суд по защите конкуренции и потребителей.

«Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около €6 млрд 500 млн», — отметили в «Газпроме».

Напомним, ранее UOKiK оштрафовало «Газпром» и другие пять компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2», потребовав расторгнуть соглашение о сотрудничестве.