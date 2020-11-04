Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потерял лидерство в ходе предварительного подсчета голосов в Мичигане и Висконсине, однако сторонники действующего президента заявляют о возможных массовых вбросах голосов за Джо Байдена.

«Обновление дало Байдену 100% голосов — больше 128 тысяч» , — написал республиканец Мэтт Макковиак в «твите», процитированном Трампом.

На «магические» цифры в отдельном сообщении обратил внимание и сам президент Трамп. Причем Twitter помечает сообщения как «подозрительные».

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В настоящий момент борьба за президентство идет в семи штатах — Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, Неваде и Аляске.

До возможных «вбросов» в Мичигане и Висконсине Трамп лидировал и уверенно брал гораздо больше 270 голосов выборщиков.

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