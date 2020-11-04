Вена, , 19:52 — REGNUM 9 ноября в Вену прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 4 ноября сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера Австрии.

В сообщении говорится, что Макрон в рамках своего визита встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, среди которых: борьба с терроризмом, защита внешних границ ЕС и отношения Брюсселя с Турцией.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил о том, что Вашингтон готов оказать любую необходимую помощь Австрии, столица которой подверглась террористической атаке.

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