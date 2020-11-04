Берлин, , 19:50 — REGNUM Американские политики должны обеспечить доверие к избирательному процессу в Соединённых Штатах, заявил 4 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Sandro Halank

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"Важно, чтобы все политики, которые могут напрямую влиять на граждан, обеспечили доверие к избирательному процессу и результатам голосования», — заявил Маас.

Вместе с тем он считает преждевременным сейчас комментировать выборы или промежуточный подсчёт голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, для окончательного определения победителя президентских выборов в США может потребоваться несколько дней. Оба кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден — заявили об уверенности в своей победе.

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