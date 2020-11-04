Москва, , 19:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко 4 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что телефонная беседа между двумя лидерами «завершилась только что». О том, какие вопросы обсудили политики, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств, заявил, что на данный момент необходимо переходить в международном сотрудничестве от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам.

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