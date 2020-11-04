Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Политик Джозеф Байден, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, выступит с обращением к жителям США в течение дня. Об этом сообщила 4 ноября менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте демократа.

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«(Байден — прим. ИА REGNUM) выступит с обращением к американцам», — отметила Диллон.

Напомним, заявление действующего главы Белого дома США Дональда Трампа о попытке оппонентов «украсть» его победу на выборах скрыл ранее Twitter. Соответствующий «твит» президента помечен как нарушающий правила.

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