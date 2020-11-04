Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Менеджер штаба кандидата на пост президента Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байдена Джен Диллон заявила о его победе в штате Висконсин.

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«Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — сказала она во время трансляции в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета 96% голосов избирателей на выборах президента США в ключевом штате Мичиган Джо Байден лидирует с отрывом в 0,7%. Так, за демократа в этом штате проголосовали 2 582 814 человек (49,6%). За действующего главу государства Дональда Трампа отдали свои голоса 2 548 672 (48,9%) избирателей.

Победа Байдена в Мичигане может лишить Трампа 16 голосов выборщиков, и действующий президент может не набрать необходимых для победы 270 голосов представителей штатов.