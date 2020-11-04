Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Явка на выборах президента Соединённых Штатов оказалась самой высокой за 120 лет, сообщает The Hill со ссылкой на данные проекта United States Election Project.

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Отмечается, что в 2020 году в выборах главы государства приняли участие 160 млн человек (явка составила 66,9%). В последний раз явка выше этого показателя была в 1900 году (73,7%).

По словам профессора политологии из Университета Флориды Майкла МакДональда, явка в 2020 году является нестандартной.

ИА REGNUM напоминает, ранее 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп обратился к нации со словами «мы выиграли везде, мы выиграли всё, мы выиграли даже там, где вообще этого не ожидали». Трамп объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, хотя технически официальный подсчет голосов там еще не закончен.