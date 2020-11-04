Кострома, , 18:45 — REGNUM В Костромской области появился новый департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов. Об этом со ссылкой на постановление губернатора региона Сергея Ситникова сообщает корреспондент ИА REGNUM.Департамент создан на базе информационного-аналитического управления. Руководителем нового подразделения областной администрации стала Ирина Жабко, возглавлявшая аналитическое управление с 2012 года.

Отражение Pixabay.com

Главной задачей департамента станет систематизация и обобщение информации в социальных сетях. Особое внимание будет уделяться ситуациям, требующим вмешательства властей.

По информации пресс-службы губернатора региона, в департаменте будет трудиться ровно столько же человек, сколько работало в аналитическом управлении. Предельная численность штата, прописанная в постановлении — 26 сотрудников.

Ирина Жабко руководит информационно-аналитическим управлением Костромской области с 2012 года, она же стала главой нового департамента Adm44.ru

ИА REGNUM поинтересовалось мнением костромских журналистов и политологов об изменениях в структуре органов исполнительной власти региона.

«В случае с реорганизацией информационно-аналитического управления Костромской области в департамент просится на язык фраза: «Все новое — это хорошо забытое старое». Было у нас и управление, и департамент, который в народе по аналогии с министерством из антиутопии Оруэлла метко называли «департаментом правды». При каждой новой администрации состав и структуру губернаторских пиар-служб в Костроме уже неоднократно меняли под благовидным предлогом «оптимизации работы» и «сокращения расходов на чиновников». Однако, как показывает практика, со временем находится более веский предлог для того, чтобы штат управленцев в очередной раз расширить. На мой взгляд, от перемены названий суть работы не меняется. Данные по бюджету новой структуры пока не раскрыты, но можно предположить, что расходы на департамент будут выше, чем на управление. Мое личное мнение — во время пандемии намного логичнее было бы более пристальное внимание уделять не расширению пиар-службы, а состоянию медицины», — полагает выпускающий редактор газеты «Новые известия» Анна Скудаева.

Схожее мнение высказал главный редактор костромского интернет-телевидения «Logos» Иван Сарафанов. По его убеждению, переименование аналитического управления в департамент стало логичным продолжением выхода губернатора и его помощников по СМИ в социальные сети:

«Я не вижу в этом преобразовании чего-то существенного. Это будут те же самые люди, на той же самой работе, меняется только вывеска. Думаю, это преобразование стало логичным следствием процесса, когда губернатор вышел в социальные сети, а управление стало активнее работать с ВКонтакте, Facebook, Instagram и другими источниками информации. Соцсети — позитивный сигнал, этого я ждал очень давно. Но полагаю, что отношения журналистов с аналитическим управлением как были, так и останутся двойственными. Поясню: с подшефными СМИ управление работает оперативно и радушно. С журналистами, которые могут считать себя независимыми, всё сложнее. Думаю, это разделение так и останется.»

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Главный редактор «KOSTROMA.TODAY» Кирилл Рубанков полагает, что в связи с преобразованиями сотрудники департамента станут медленнее отвечать на журналистские запросы, поскольку круг задач структуры увеличился, а штат останется прежним.

«Для независимых СМИ самый острый вопрос сейчас — быстрота ответов на запросы. В Костромской области, как и во многих других регионах выстроена система, когда департаменты и подразделения администрации, как правило, не контактируют с журналистами напрямую. Все разговоры ведутся через информационно — аналитическое управление. Я как редактор хочу, чтобы скорость ответов на запросы была увеличена. Этот вопрос обострился во время пандемии, когда журналистам особенно нужны оперативные ответы. Частично медлительность связана с нехваткой кадров. Есть рассуждать логически, то департаменту добавили новые функции, а штат оставили прежним. Думаю, что для журналистского сообщества в плане получения информации это изменение не скажется позитивно. С другой стороны, я общаюсь с коллегами из других регионов, и вынужден признать, что на общем фоне наша система — далеко не худший вариант даже с точки зрения открытости.»

Политические причины в происходящем усмотрел костромской политолог Николай Сорокин. Эксперт полагает, что преобразование управления в департамент отражает аппаратный вес Ирины Жабко и говорит о том, что власти начинают готовиться к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Переименование управления в более статусный департамент отражает реальный аппаратный вес Ирины Жабко как руководителя этого подразделения. Она работает с Ситниковым очень давно, ещё с тех времён, когда он руководил Роскомнадзором. Её аппаратный вес больше, чем у большинства глав региональных департаментов. К тому же, эта структура имеет очень большое значение для губернатора, поскольку занимается выборами. Отмечу, что в 2021 году предстоят выборы в Государственную думу. В нашей стране для любого губернатора результаты федеральных выборов для позиций в Москве важны не менее, и даже более, чем региональные, поскольку в том числе по этому критерию эффективность губернаторов оценивают в администрации президента. С учетом того, что аппарат «Единой России» в Костромской области крайне слабый и неэффективный, губернатор может надеяться только на свои собственные структуры. Ситников как медийщик с большим опытом прекрасно понимает значение департамента по информационной политике, поэтому и занимается его укреплением.»

Губернатор Костромской области Сергей Ситников

Напомним, ране в Костромской области после двухлетнего перерыва назначили начальника управления по вопросам внутренней политики. Это место заняла выходец из молодёжной политики Нина Лихачёва. Комментируя карьерные перспективы чиновницы, заместитель губернатора Костромской области Александр Фишер назвал Лихачёву перспективной, профессиональной, с «большими задатками».

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