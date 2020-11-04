Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп довольно странно начал терять свое лидерство в некоторых «подконтрольных Демократам» штатах США. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.

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«Прошлым вечером (3 ноября — прим. ИА REGNUM) я лидировал… во многих ключевых штатах, почти во всех случаях подконтрольных Демократам, — написал глава Белого дома. — И вот, один за одним, они начали магически пропадать, как только учитывались неожиданные вбросы бюллетеней».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме заявил, что одержал победу на выборах главы американского государства.

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